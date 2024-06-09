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Spor

Teklif alıp almadığı soruldu! İşte Jens Cajuste'den Galatasaray cevabı

Napoli forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Jens Cajuste, Galatasaray'dan teklif alıp almadığına yönelik soruyu cevapladı. İşte o cevap...

9 Haziran 2024 Pazar 17:17 - Güncelleme:
Teklif alıp almadığı soruldu! İşte Jens Cajuste'den Galatasaray cevabı
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Napoli'nin İsveçli orta saha oyuncusu Jens Cajuste, Galatasaray ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

"TANIŞMAK HEYECAN VERİCİ"

Takımın yeni teknik direktörü Antonio Conte için gelen soruya cevap veren 24 yaşındaki oyuncu, "Onunla tanışmak heyecan verici olacak. Bu konuda Kulusevksi ile konuştum, bana çok çalışmaya hazır olmam gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Transferi için konuşan İsveçli orta saha oyuncusu, "Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz ama herhangi bir teklif almadım. Sanırım Napoli'de kalacağım. Geleceğe yönelik proje heyecan verici." şeklinde konuştu.

GALATASARAY CEVABI

Galatasaray'dan teklif alıp almadığına yönelik gelen soruyu yanıtlayan Jens Cajuste, "Yorum yok." dedi.

PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Napoli ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki Cajuste'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

İtalyan ekibinde geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan 24 yaşındaki İsveçli orta saha, 2 asist yaptı.

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