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Spor

Teklif belli oldu! Fenerbahçe'den Fred hamlesi

Transfer sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için düğmeye bastı. Sarı lacivertli yönetim oyuncunun transferi için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu. İşte detaylar...

10 Ağustos 2023 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
Teklif belli oldu! Fenerbahçe'den Fred hamlesi
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Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Orta saha için önemli bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe rotayı İngiltere'ye çevirmişti.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı lacivertliler, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.

MANU SATMAK İSTİYOR

Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde noktalamak istediği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray'da ilgileniyordu.

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