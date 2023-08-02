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Spor

Teklif belli oldu! Sacha Boey'e, Premier Lig kancası

Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan 22 yaşındaki başarılı defans oyuncusu Sacha Boey'e Premier Lig'den teklif geldi. İngiliz ekibi, oyuncunun transferi için kesenin ağzını açtı ve 20 milyon euroyu gözden çıkardı. İşte detaylar...

Sabah2 Ağustos 2023 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Teklif belli oldu! Sacha Boey'e, Premier Lig kancası
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler bir yandan da ayrılacak oyunculara çevrilmiş durumda. Transferde gündeminin yıldızı Sacha Boey için şu ana kadar gelen teklifler kulübü tatmin etmemişti. Arsenal ve Crystal Palace, Fransız oyuncu ile uzun zamandır ilgileniyordu. Bu kez Burnley, yıldız isim için devreye girdi.

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Premier Lig'e yeni yükselen İngiliz ekibi, 20 milyon euro'luk teklifle G.Saray'ın kapısını çaldı. Fakat bu paranın yarısının garanti olması yönetim tarafından kabul görmedi.

BONUSLAR VAR

Belirli sayıda Premier Lig maçına çıkma, Fransa Milli Takımı'na seçilme, ligde kalma ve Avrupa Kupaları'na katılma gibi bonus maddeleri yapılan teklifte yer alıyor. Boey için sunulan paket toplamda 20 milyon euro'yu buluyor.

SÖZLEŞME UZATMA GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Yönetim 22 yaşındaki sağ bekle sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Kurmaylar, oyuncunun 1.2 milyon euro karşılığında yeni kontrat yapması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON RAKAMLARI

Sacha Boey, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 33 maçta forma giydi. Fransız futbolcu bu mücadelelerde 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Sacha Boey, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 33 maçta forma giydi. Fransız futbolcu bu mücadelelerde 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.

DUBOIS'YI KULÜBEYE HAPSETTİ

Sarı-kırmızılılara Rennes'den gelen Boey'in 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sezon başında takımdan ayrılması gündemdeyken, bulduğu şansı iyi değerlendirmeyi başararak takımda kaldı. Boey yakaladığı büyük çıkışla Leo Dubois'yı yedek kulübesine hapsetti.

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