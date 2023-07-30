Süper Lig'de hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez için Bologna, 15 milyon Euro istiyordu. Kanarya'nın son teklifinde 12 milyon Euro'ya kadar çıktığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin pozitif anlamda devam ettiği bildirildi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Sarı-Lacivertliler, bir süredir İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Nicolas Dominguez'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Bologna, bonservis konusunda 15 milyon Euro talep ediyor. Sarı Lacivertliler, şartları zorlamak konusunda kararlı bir duruş sergilerken, Bologna'ya yapılan son teklifin 12 milyon Euro civarında olduğu bildirildi.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN! 4 SENELİK KONTRAT TEKLİFİ

Çizme temsilcisinin, Kanarya'dan gelen bu hamle sonrası Dominguez'i satmak konusunda çok daha olumlu bir tavır sergilediği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, anlaşmanın yakın olduğu konuşuluyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna da yıllık 2.5 milyon Euro'dan 4 senelik bir kontrat teklif edildiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN SÜRE İSTEDİ

Tecrübeli futbolcunun Kanarya'ya gelmeye olumlu baktığı ve ailesiyle de konuşmak adına Fener'den süre istediği ifade edildi.