Star.com.tr 17 Eylül 2021 Cuma 20:37 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 20:37

Milli futbolcu Burak Yılmaz Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamıştı. Bu sezonda Lille'de kariyerine devam eden Burak sezon sonunda sözleşmesini tamamlayarak serbest kalıyor. Yıldız futbolcunun talipleri artarken kulübü Lille'de harekete geçti. Lille, milli futbolcu için yeni bir sözleşme teklifinde bulunarak 2023'e kadar takımda kalmasını istiyor.

BURAK YILMAZ'A YENİ SÖZLEŞME



Milli futbolcu Burak Yılmaz Lille'de bu sezon tüm maçlarda görev aldı. 36 yaşındaki yıldız golcü çıktığı maçlarda gösterdiği performansla kamuoyunun takdirini toplarken Lille taraftarlarının da sevgilisi oldu. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonunda Burak Yılmaz için performansından memnun olduğunu söyledi. Fransa basınından ise yeni sözleşme iddiası geldi. Fransız medyasında Lille'in Burak Yılmaz ile masaya oturduğu ve 2023'e kadar yeni bir sözleşme teklif ettiğini yazdı. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 16 gol atan Burak sözleşmeyi kabul ederse 30 Haziran 2023'e kadar Lille forması giymeye devam edecek.

GALTIER, BURAK YILMAZ'I ÇOK İSTEMİŞTİ



Geçtiğimiz sezon Lille'i şampiyon yapan Galtier daha sonrasında Nice'in başına geçmişti. Galtier, Burak Yılmaz'a ilişkin, "Burak Yılmaz hakkında birçok açıklama okudum. İyi bir oyuncu benimle çalışmak istediğini söylemek için beni aradığında ona olumlu cevap veririm." yorumunu yapmıştı. Milli futbolcu için Nice'in de devreye girebileceği belirtildi.