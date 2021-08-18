Star.com.tr 18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:57 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 00:03

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü için İngiliz kulübü yeni sözleşme çalışmalarına başladı. The Athletic'e göre Leicester City, Liverpool'un hedefinde olan Harvey Barnes ve Youri Tielemans'ın anlaşmalarını yenilemenin yanı sıra Çağlar Söyüncü için de yeni bir sözleşme yapacak .

Leicester City, büyük bir fiyat talep eden potansiyel talipleri caydırmak için Barnes'la sözleşme uzatma anlaşması yapmak üzereler. Barnes, Leicester ile dört yıllık yeni bir sözleşme imzalamanın eşiğinde. Oyuncu ile kulüp arasında sadece birkaç son ayrıntı kaldı. The Athletic, 23 yaşındaki oyuncuya Liverpool'un hedefinde olduğunu yazmıştı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE YENİ TEKLİF



Leicester, Soyuncu gibi Tielemans'ın sözleşmesini uzatmak istiyor, çünkü mevcut koşullarında sadece iki yılı kaldı. Kasper Schmeichel, Jamie Vardy, Jonny Evans, Ayoze Perez ve Ricardo Pereira da anlaşmalarının son 24 ayında. Çağlar'ın ise sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor. Yaz başında Çağlar için Manchester City, Real Madrid ve Barcelona gibi büyük takımlardan teklif geldiği iddia edilmişti.

25 yaşındaki milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü Leictester City formasıyla 82 maça çıktı ve kulübün iki sezon üst üste Avrupa Ligi'ne katılmasında önemli rol oynadı.