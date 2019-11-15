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Teklif yağıyor! 7 futbolcumuz için Avrupa devleri sıraya girdi

EURO 2020'nin en fazla dikkat çeken takımı olan Türkiye Milli Takım oyuncularına teklifler yağıyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
EURO 2020 Elemeleri’nde 20 puan toplayarak H Grubu’ndan çıkan ve yakaladığı jenerasyonla Avrupa’nın dev kulüplerini harekete geçiren ay yıldızlı futbolcularımıza teklifler yağıyor. Yaz ayı transfer döneminde Sassuolo’dan 18 milyon Euro karşılığında Juventus’a giden Merih Demiral için Milan’ın 40 milyon euro’yu gözden çıkardığı belirtilirken, Çağlar Söyüncü’ye Arsenal’in, Kaan Ayhan’a ise Lazio’nun talip olduğu öğrenildi.
 
İşte ay yıldızlı oyuncularımız için girişimde bulunan kulüpler:
 
Merih Demiral: Milan
Çağlar Söyüncü: Arsenal
Zeki Çelik: Milan
Kaan Ayhan: Lazio
Cengiz Ünder: Bayer Münih – M.City
Uğurcan Çakır: Liverpool
Nazım Sangare: Galatasaray – Fenerbahçe

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