Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'ın orta saha oyuncusu Rade Krunic için futbolcu ve kulübüne teklif yaptı.

Sarı-lacivertliler, Boşnak oyuncuya, İtalyan ekibinden aldığından daha yüksek bir maaş önerdi ve taraflar prensipte anlaştı.

İtalyan basını da bu transfer gelişmesini doğruladı.

Ülkenin önde gelen basın organlarından La Gazetta dello Sport, Rade Krunic'in Milan'dan izin istediğini yazdı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Gelen bilgilere göre; sarı-lacivertliler, Krunic için Milan'a 5 milyon euro önerdi ancak Serie A ekibi Boşnak oyuncu için 10 milyon euro bonservis talep etti.

İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Anlaşma sağlandığı an Boşnak orta saha, İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

2019 yılında Empoli'den Milan 8.6 milyon euro'ya transfer olan Rade Krunic, geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Kariyerinde 314 maça çıkan Rade Krunic, bu karşılaşmalarda 20 bin 454 dakika sahada kaldı ve 23 gol atmayı başardı.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin Rade Krunic ile yakından ilgilenmesi gündem oldu.

Bu nedenle futbolcuyla ilgili taraftarlar yoğun araştırmalar yapıyorlar.

RADE KRUNIC KİMDİR?

29 yaşındaki Rade Krunic, futbola ülkesi Bosna Hersek'in Sutjeska Foca takımında başladı. Ardından Sırbistan ekibi Srem'in yolunu tuttu.

Futbolcunun bir sonraki durağı ise İtalyan ekibi Hellas Verona oldu. Verona'nın ardından ise Sırbistan ekibi Borac Cacak ile anlaştı.

2015 yazında ise İtalyan ekibi Empoli ile el sıkıştı. Empoli'de gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2019 yaz transfer döneminde Milan'ın yolunu tuttu.

Ana mevkisi merkez orta saha olan futbolcu, on numara ve önlibero olarak sahada görev alabiliyor.

Ayrıca Krunic, ülkesi Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını terletiyor.