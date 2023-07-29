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Spor

Teklif yapıldı! Galatasaray, Paredes için beklemeye geçti

Son şampiyon Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarında yer alan Arjantinli yıldız Leandro Parades için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı ekibin teklifte bulunduğu orta saha oyuncusu Leandro Paredes için daha fazla beklememe ve alternatiflere yönelme kararı aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

29 Temmuz 2023 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
Teklif yapıldı! Galatasaray, Paredes için beklemeye geçti
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Galatasaray, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Leandro Paredes'ten vazgeçiyor.

PAREDES İÇİN BEKLEMEME KARARI

L'Equipe'te yer alan habere göre, sarı kırmızılı takım, Arjantinli yıldız için PSG ile 6 milyon euro bedelle anlaşma sağladı. Ancak Paredes transfer için son kararını hala vermedi. Galatasaray bu nedenle Paredes için artık beklememe kararı aldı.

ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

Galatasaray'ın Paredes için beklememe kararı sonrası orta saha için alternatif isimlere yöneleceği aktarıldı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Paredes için yaptığı açıklamada, Arjantinli yıldızın ilk alternatiflerini beklediğini açıklamıştı. Timur, "Paredes ilk alternatiflerine bakıyor. Oradan gelecek sonuca göre hareket edecek." sözlerini kullanmıştı.

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Boca Juniors altyapısından yetişen Paredes, Avrupa kariyerinde Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi.

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