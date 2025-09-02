Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden birinin de Atalanta'da kadro dışı bırakılan Ademola Lookman olduğu belirtildi.

Inter ve Bayern Münih ile de adı anılan futbolcu için 2 kulüp de harekete geçmezken, Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte gözler Galatasaray'a çevrildi.

Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Ademola Lookman için Atalanta'ya teklifte bulundu.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldız için kiralama teklifi yaptığı belirtilirken başka bir detaya yer verilmedi.

Inter Başkanı Giuseppe Marotta geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Lookman için bir girişimde bulunmayacaklarını belirtmiş ve futbolcunun Atalanta'da kalacağını iddia etmişti.