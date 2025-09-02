İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1614
  • EURO
    47,926
  • ALTIN
    4603.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teklif yapıldı! Galatasaray'dan Ademola Lookman hamlesi
Spor

Teklif yapıldı! Galatasaray'dan Ademola Lookman hamlesi

Son olarak Uğurcan Çakır transferini duyuran Galatasaray çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, İtalyan ekibi Atalanta forması giyen Ademola Lookman için devrede. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Eylül 2025 Salı 12:31 - Güncelleme:
Teklif yapıldı! Galatasaray'dan Ademola Lookman hamlesi
ABONE OL

Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden birinin de Atalanta'da kadro dışı bırakılan Ademola Lookman olduğu belirtildi.

Inter ve Bayern Münih ile de adı anılan futbolcu için 2 kulüp de harekete geçmezken, Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte gözler Galatasaray'a çevrildi.

Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Ademola Lookman için Atalanta'ya teklifte bulundu.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldız için kiralama teklifi yaptığı belirtilirken başka bir detaya yer verilmedi.

Inter Başkanı Giuseppe Marotta geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Lookman için bir girişimde bulunmayacaklarını belirtmiş ve futbolcunun Atalanta'da kalacağını iddia etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.