Sezonu kupasız kapatan ve 'yıldız' hamleleri yapacağını duyuran Fenerbahçe, gol yollarında tartışılmayacak isimlerle yeni sezonu açmak istiyor. Bir süredir Juventus'tan Dusan Vlahovic'e ilgi duyan Sarı-Lacivertliler, ilk adımını attı. Corriere, La Gazzetta, Mercato gibi ünlü spor mecraları Dusan Vlahovic teklifini manşetlere taşıdı. Kanarya'nın Juventus'a 30 milyon euroluk bonservis paketi, oyuncuya da yıllık 10 milyon euro maaş önerdiği ifade edildi. Sırp forvetin, Fenerbahçe'nin sunduğu şartlardan oldukça etkilendiği vurgulandı

JUVE 10 MİLYON DAHA İSTİYOR

Gazzetta, Dusan Vlahovic operasyonu hakkında şu haberi paylaştı: "Türk kulübü Sırp yıldıza çok zengin bir sözleşme önerdi, harika şartlar. Ancak Juventus'a sunulan şartlar arasında 10 milyon euroluk bir fark var. Fenerbahçe 30 milyon euroya kadar çıktı fakat beklenilen bonservis 40 milyon euro. Yaz transfer döneminde rahat hareket etmek isteyen Juventus, en yüksek maaşlı oyuncusu olan Dusan Vlahovic'i satarak hamle gücünü artırmak istiyor. En yüksek krediyi sunan takım ise Fenerbahçe.

GALATASARAY'IN DA İLGİSİ OLDU

Atletico Madrid'den Galatasaray'a kadar ilgi duyan takımlar oldu. Sarı-Lacivertliler rekabette öne çıkmaya hazır. 1 Temmuz tarihinden itibaren oyuncuya ödenecek olan 12 milyon euroluk bir maaş var. Bu ücret çok yüksek görülüyor." Öte yandan diğer mecralarda da Dusan Vlahovic'in, Juve'deki kazancının Avrupa'da başka bir takımda görmesinin zor olduğu ifade edildi: "Arabistan dışında çift haneli maaş ihtimali çok zayıf. Fenerbahçe, piyasası düşen oyuncuya en iyi teklifi yapan kulüp durumunda."