İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2025 Pazar / 12 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7234
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic hamlesi
Spor

Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic hamlesi

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip gol yollarında tartışılmayacak bir isim olan Dusan Vlahovic için düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. İşte detaylar...

AKŞAM8 Haziran 2025 Pazar 09:01 - Güncelleme:
Teklifin detayları belli oldu! Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic hamlesi
ABONE OL

Sezonu kupasız kapatan ve 'yıldız' hamleleri yapacağını duyuran Fenerbahçe, gol yollarında tartışılmayacak isimlerle yeni sezonu açmak istiyor. Bir süredir Juventus'tan Dusan Vlahovic'e ilgi duyan Sarı-Lacivertliler, ilk adımını attı. Corriere, La Gazzetta, Mercato gibi ünlü spor mecraları Dusan Vlahovic teklifini manşetlere taşıdı. Kanarya'nın Juventus'a 30 milyon euroluk bonservis paketi, oyuncuya da yıllık 10 milyon euro maaş önerdiği ifade edildi. Sırp forvetin, Fenerbahçe'nin sunduğu şartlardan oldukça etkilendiği vurgulandı

JUVE 10 MİLYON DAHA İSTİYOR

Gazzetta, Dusan Vlahovic operasyonu hakkında şu haberi paylaştı: "Türk kulübü Sırp yıldıza çok zengin bir sözleşme önerdi, harika şartlar. Ancak Juventus'a sunulan şartlar arasında 10 milyon euroluk bir fark var. Fenerbahçe 30 milyon euroya kadar çıktı fakat beklenilen bonservis 40 milyon euro. Yaz transfer döneminde rahat hareket etmek isteyen Juventus, en yüksek maaşlı oyuncusu olan Dusan Vlahovic'i satarak hamle gücünü artırmak istiyor. En yüksek krediyi sunan takım ise Fenerbahçe.

GALATASARAY'IN DA İLGİSİ OLDU

Atletico Madrid'den Galatasaray'a kadar ilgi duyan takımlar oldu. Sarı-Lacivertliler rekabette öne çıkmaya hazır. 1 Temmuz tarihinden itibaren oyuncuya ödenecek olan 12 milyon euroluk bir maaş var. Bu ücret çok yüksek görülüyor." Öte yandan diğer mecralarda da Dusan Vlahovic'in, Juve'deki kazancının Avrupa'da başka bir takımda görmesinin zor olduğu ifade edildi: "Arabistan dışında çift haneli maaş ihtimali çok zayıf. Fenerbahçe, piyasası düşen oyuncuya en iyi teklifi yapan kulüp durumunda."

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.