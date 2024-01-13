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Spor

Teklifin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş'tan Aleksandar Dragovic operasyonu

Başkanlık görevine Hasan Arat'ın gelmesiyle birlikte yenilenme sürecine giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Kızılyıldız'da forma giyen başarılı stoper Aleksandar Dragovic için çalışmalarına devam ediyor. İşte detaylar...

13 Ocak 2024 Cumartesi 16:22 - Güncelleme:
Teklifin detayları ortaya çıktı! Beşiktaş'tan Aleksandar Dragovic operasyonu
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Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu Jonas Svensson'u alarak güçlendiren siyah-beyazlılar, savunma hattına takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Yönetim rotasını belirledi ve Kızılyıldız'da forma giyen Avusturyalı stoper Aleksandar Dragovic için çalışmalarına hız verdi.

GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Sırp basınına göre Beşiktaş, Aleksandar Dragovic için girişimlerini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Siyah-beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki savunmacı için Kızılyıldız'a 700 bin euro, Dragovic'e ise senelik 1.2 milyon euro önerdiği; Dragovic'in teklifi 1.5 milyon euro seviyelerine çekmek istediği öğrenildi.

KARİYERİ

Kariyerinde Austria Wien, Basel, Dinamo Kiev, Bayer Leverkusen, Leicester City ve son olarak Kızılyıldız'ın formalarını giyen 32 yaşında ve 1.86 boyundaki Sırp asıllı Avusturyalı stoper, kulüp düzeyinde bugüne dek 577 resmi maça çıkarken 20 gol atıp 13 de asist üretti.

AVUSTURYA MİLLİ TAKIMI İLE 100 MAÇ

Mart ayında 33 yaşına girecek olan Dragovic, Avusturya Milli Takımı'yla da 100 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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