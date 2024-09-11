Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Junior Dina Ebimbe transferindeki teklifi ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon euro'luk teklifte bulundu.

FRANKFURT SICAK BAKIYOR

Frankfurt, Ebimbe için Galatasaray'dan gelen bu teklife sıcak bakıyor. Avrupa'daki transfer döneminin kapanmasının ardından Almanya'da kalmayı planlayan Ebimbe ise Galatasaray'ın teklifini değerlendiriyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Frankfurt ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Ebimbe'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sağ kanat ve merkez orta sahada görev yapabilen Ebimbe, Frankfurt'ta çıktığı 73 maçta 13 gol attı ve 6 asist yaptı.