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Spor

Teklifler değerlendirilecek! İşte Okan Buruk'un Ocak planı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Ocak ayı planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Deneyimli çalıştırıcı bazı oyuncular ile özel görüşmeler yapacak bazı içinse gelen teklifleri değerlendirecek. İşte detaylar...

Akşam13 Kasım 2023 Pazartesi 09:30 - Güncelleme:
Teklifler değerlendirilecek! İşte Okan Buruk'un Ocak planı
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Hatay deplasmanında bu sezon ilk yenilgisini alan Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi.

İKİ İSİMLE AYRILIK KARARI!

Teknik heyetin istediği seviyeye bir türlü gelemeyen Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu ile yollar ayrılacak.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Victor Nelsson için gelen teklifler masaya yatırılacak. Danimarkalı futbolcu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamayacağını söylemişti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Angelino'nun 20 maç olan satın opsiyonun kaldırılması için Leipzig ile görüşmeler sürüyor. İspanyol oyuncu bu sezon 17 maçta oynadı.

OKAN BURUK GÖRÜŞME YAPACAK

Teknik direktör Okan Buruk, performansı eleştirilen Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ile de bir görüşme yapacak. Milli takım arasında bu iki oyuncu için özel bir idman programı hazırlandı.

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