Fanatik 6 Ekim 2021 Çarşamba 19:30 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 19:34

Galatasaray'ın yıldız isimleri DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama kötü performansları nedeniyle gözden çıkarıldı. İki isme teklif gelmesi durumunda devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da alternatif isimlerin ortaya koyduğu performanslar transfer komitesini harekete geçirdi. Yıldız isimler için ayrılık kararı çıktı.

YEDLIN İÇİN VEDA VAKTİ

Galatasaray, ABD'li sağ beki Yedlin için kararını verdi. Yıldız futbolcunun devre arasında sarı-kırmızılı takım ile yollarını ayırması bekleniyor.

Premier Lig'e transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcunun, birkaç İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Sarı- Kırmızılılar'ın, 1 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Yedlin'i Ada'ya göndermeye hazırlandığı iddia ediliyor. Galatasaray Yönetimi, Yedlin'in yerine yerli bir sağ bek takviyesi yapmayı amaçlıyor.

LUYİNDAMA DA GİDİYOR

Hedefteki diğer isim Luyindama. Marcao'nun yokluğunda ortaya koyduğu performansla Alpaslan'ın da yedeği haline geldi. Luyindama'ya da teklif gelmesi halinde satışına onay verilecek.