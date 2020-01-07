07.01.2020 14:22 - Güncelleme: 07.01.2020 14:39

Son durumu hakkında bilgi veren ve Beşiktaş olarak ikinci yarı iyi işler yapacaklarını söyleyen Burak Yılmaz "İlk antrenmanıma çıktım ama tatilde de çalışıyordum. Fenerbahçe maçında ufak bir sakatlığım olmuştu, ilk antrenmanımı yaptım, her şey yolunda. İlk yarı beklentilerin altında kaldık. Bunun birçok sebebi oldu. Oyuncular olarak beklentilerin altında kalmanın sorumluluğunu alıyoruz. Hep beraber oturduk ve konuştuk. Hedefe ulaşmak için neler yapacağımızı biliyoruz. Havamız gayet iyi. Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz." dedi.

Transfer iddiaları hakkında görüşü sorulan Burak Yılmaz "İlk imzamı atarken de çok dua ettim, hep Beşiktaş'ta bırakmak istedim. Allah da bana bu fırsatı verdi. Teklifler oluyor, sahada işini yaptığın sürece de olacak. Beşiktaş benim için başka duygu, anlatarak tarif edemem. Allah'ımdan tek dileğim şampiyonluk ve Türkiye Kupası kaldırmak. Tek hayalim burada kupa kaldırmak. Benim aklımda transfer en ufak şekilde yok. Şimdi Sivasspor maçını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Daha önce yaptığı açıklamayla ilgili konuşan Burak Yılmaz "Başka santraforlar gol atamadığı zaman, yorumcu ağabeylerimiz "Top atamıyor" diyor, ben atamadığım zaman "Gol atamıyor" diyor, ben de bu yönde konuştum ancak arkadaşlarımı (Ljajic) hedef aldığım söylendi, böyle bir şey yok. Ljajic özel bir oyuncu. İlk yarı takım olarak iyi işler yapamadık. İkinci yarı böyle olmayacak. Ligin ikinci yarıları daha farklı oynanır. Ljajic de ben de kendi performanslarımızın farkındayız. Diğer oyuncular için de bu böyle. Herkes neyin ne olduğunu bilecek yaşta. İlk yarı iyi değildik, bu bir gerçek. İkinci yarı herhangi bir şansımız yok. Yol kısaldı, gerekli oyunu oynamasak bile gerekli puanları toplamalıyız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın şampiyonluk şansıyla ilgili açıklama yapan Burak Yılmaz "Şampiyonluk şansımız çok yüksek. Neden? İlk maçımız Sivasspor ile ve içeride Sivasspor ile oynamak bizi çok motive ediyor. Kazanırsak fark 4'e düşecek. Taraftarımızın önünde harika bir atmosferde oynayacağız. Şampiyonluğa çok inanıyorum, taraftarımızın önündeyiz ve siz de bunu düşünebiliyorsunuzdur. Sivasspor'un değerli bir hocası, başkanı ve oyuncuları var. Çok iyi Türk oyuncular var ve kesinlikle burada olmaları tesadüf değil. İlk maçımızın Sivasspor ile olması bizi olayın içine %100 çekecektir. Kazanarak iyi duruma geleceğiz." dedi.

“CÜNEYT ÇAKIR’A İTİRAZ ETSEYDİK BİR ŞEY DEĞİŞMEZDİ”

“Fenerbahçe maçında bir tepki verseydik de değişecek bir şey yoktu. Hakem ağabeyimiz Cüneyt Çakır vardı ve 10 kişi de 15 kişi de itiraz etseydik bir şey değişmezdi.

Hakemlerin üzerinde baskı var, hata yapabilirler. Allah yardımcıları olsun ama hakem hatalarından dolayı biz biraz fazla yara aldık.”

CENK TOSUN’A ‘COME TO BEŞİKTAŞ’

“Beşiktaş'ın Arda Turan ile ilgili bir tasarrufu varsa Beşiktaş'ın Burak Yılmaz vasıtasına ihtiyacı yoktur. Bu haberler hem Beşiktaş'a hem de Arda Turan'a saygısızlıktır. Arda'nın gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum, inşallah gönlüne göre olur.”

CENK TOSUN’A ‘COME TO BEŞİKTAŞ’

“Cenk Tosun’a söyleyeceğim tek şey “Come to Beşiktaş!"