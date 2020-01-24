24.01.2020 10:43 - Güncelleme: 24.01.2020 10:43

Transferine bir süre önce izin verilen Faslı futbolcu, kontrat tekliflerini yeterli bulmadığı için bir türlü anlaşmaya yanaşmıyor. Galatasaray Yönetimi, teklifleri olumlu yönde değerlendirmesi için Belhanda’ya baskı yapacak. Menacerinin de davet edildiği görüşmede, tecrübeli futbolcunun kadroda düşünülmediği ve kendisinin gidişiyle elde edilecek gelirle birlikte transfer yapılacağı aktarılacak. Sarı- Kırmızılılar gerekirse, Belhanda’nın maaşının bir bölümünü karşılamaya hazır. Bu durumda oyuncu zorunlu satın alma maddesiyle birlikte de kiralanabilir.



Monaco ile masaya oturacak

Sarı-Kırmızılı kulüpte yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti para kazanan ve bonuslarla birlikte 5 milyon Euro civarında gelir elde eden Belhanda, yönetimin vereceği bu destekle birlikte daha düşük seviyedeki teklifleri kabul edebilir. Son olarak Fransız devi Monaco ile görüşen Belhanda’nın, kulüple bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Yıldız futbolcu, tıpkı Babel’de olduğu gibi kulübe para kazandırarak kiralık verilebilir.

(Fanatik)