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Spor

Teklifleri elinin tersiyle itti! Antony'nin aklı Real Betis'te

Geçen sezonu İspanyol ekibi Real Betis'te kiralık olarak tamamlayan Antony Suudi ekiplerinden gelen dev teklifleri reddetti. 24 yaşındaki futbolcu kariyerine Real Betis'te devam etmek istiyor.

HABER MERKEZİ30 Temmuz 2025 Çarşamba 16:23 - Güncelleme:
Teklifleri elinin tersiyle itti! Antony'nin aklı Real Betis'te
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Manchester United forması giyen Antony, Real Betis'teki kiralık döneminin ardından kariyerine İspanya'da devam etme arzusunu sürdürüyor. Brezilya ve Suudi Arabistan kulüplerinden gelen üç cazip teklifi geri çeviren 24 yaşındaki futbolcu, Betis ile kalıcı bir sözleşme için kararlı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında La Liga ekibinde forma giyen Antony, performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kritik maçlarda sergilediği etkili oyunla Benito Villamarin Stadyumu'nu ayağa kaldıran Brezilyalı, kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Real Betis, Antony'nin bonservisini almak için bastırıyor. Oyuncuya yakın kaynaklar, kulüpler arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, zamanın daraldığını vurguluyor. Antony'nin Betis'te kalıcı olup olamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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