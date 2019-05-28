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Teknik direktör arayan Sivasspor'da ilk aday Rıza Çalımbay

Demir Grup Sivasspor’da yeni teknik direktör için geri sayım başladı. Hakan Keleş'le yolları ayırmaya hazırlanan kırmızı-beyazlıların Rıza Çalımbay'ı gündemine aldığı öğrenildi.

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Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktör Hakan Keleş ile yeni sezonda devam etmeyeceği öğrenildi. Yeni hoca için görüşmelere başlayan kırmızı-beyazlı ekipte en güçlü aday Rıza Çalımbay oldu.

Tarafların anlaşması an meselesi. Son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran ve ilk yarının son haftalarına doğru görevinden ayrılan Çalımbay, herhangi bir kulüpte görev almıyor. 2001 yılından bu yana teknik direktörlük yapan ve birçok takım çalıştıran Rıza Çalımbay, daha önce Sivasspor'da da görev yapmıştı. Çalımbay'ın teknik direktörlük kariyerinde en çok çalıştığı takım da yine Sivasspor. Rıza Çalımbay, 2010-2013 arasında teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor'la 108 maça çıktı.

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