Milli takımda Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları derhal başladı.

JOACHIM LÖW YÜKSEK MALİYETE TAKILDI

Sabah'ın haberine göre TFF ilk olarak Joachim Löw ile temasa geçti. Alman teknik adamdan yüksek maliyeti sebebiyle vazgeçildiği belirtildi.

MONTELLA TEKLİFİ KABUL ETTİ

Bunun üzerine Hakan Çalhanoğlu'nun önerisiyle rotanın Vincenzo Montella'ya kırıldığı haber detayında yer aldı. İtalyan hocayla ilk görüşmenin yapıldığı vurgulanırken, Montella'nın teklifi kabul ettiği kaydedildi.

TEK YERLİ ADAY ABDULLAH AVCI

Daha önce prensip anlaşmasına varılan Abdullah Avcı'nın ise tek yerli teknik direktör olarak kaldığı aktarıldı.

2 GÜN İÇİNDE KARAR VERİLECEK

TFF'nin yeni teknik direktörle ilgili nihai kararını 2 gün içinde vereceği belirtildi.