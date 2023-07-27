Teknik direktör İsmail Kartal'dan Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Deneyimli teknik adam, Zimbru karşılaşmasından görüntüler paylaştı ve, "Her gün dünden daha iyi bir Fenerbahçe için hep birlikte çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, bu paylaşımına sarı-lacivert kalp emojileri de ekledi ve "Fenerbahçe Hepimizin" hashtagini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.