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Spor

Teknik Direktör Özcan Kızıltan koronavirüse yakalandı

2. Lig Beyaz gurupta mücadele eden 24Erzincanspor'un Teknik Direktörü Özcan Kızıltan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

IHA06 Aralık 2020 Pazar 14:34 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 14:34
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Kızıltan kendi sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, “Afjet Afyonsporla oynayacağımız maç öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Karantina sürecim başlamış olup, oynanacak olan Afjet Afyonspor ve İnegölspor maçlarında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim.

Teknik ekibime ve futbolcularıma güveniyorum. Ben olmasam da ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacaklarına inanıyorum.

Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim” dedi.

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