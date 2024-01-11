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Spor

Teknik direktör Sven-Göran Eriksson, kansere yakalandı

İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson, kansere yakalandığını katıldığı radyo programında açıkladı.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 11:32 - Güncelleme:
Teknik direktör Sven-Göran Eriksson, kansere yakalandı
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İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson, kansere yakalandığını açıkladı.

İsveç radyosu P1'e konuşan 75 yaşındaki Eriksson, "Herkes benim iyi olmayan bir hastalığım olduğunu anlıyor ve bu kanser. Bununla elimden geldiğince mücadele etmeliyim. Belki bir sene, belki daha az veya belki daha fazla." ifadelerini kullandı.

Hayata olumlu bakmak gerektiğini belirten Eriksson, "Olumsuzlukların içinde debelenmeyin çünkü bu en büyük olumsuzluktur. Olayların olumlu yanlarını görün." diye konuştu.

Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam, milli düzeyde ise İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'i çalıştırmıştı.

Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük koltuğuna oturmuş, şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

  • Sven-Göran Eriksson
  • teknik direktör
  • kanser

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