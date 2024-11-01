Florentino Perez, Real Madrid'de Jude Bellingham'ın yeni rolü ve Arda Güler ile Endrick'in az süre alması konusunda sabrını yitirmeye başladı.

Takımın tarihinin en iyi kadrosuna sahip olduğuna inanan Perez, sahada bir an önce somut bir gelişme görmek istiyor.

PEREZ RAHATSIZ

Özellikle genç yetenekler Arda Güler ve Endrick'in forma şansı bulamaması, kulüp başkanını rahatsız etmiş durumda. Bellingham'ın farklı bir rolde konumlandırılması da eleştirilen noktalardan biri. Real Madrid'in kısa vadede performansını artırması gerektiğini düşünen Perez'in, teknik ekibe bu yönde baskı yapabileceği konuşuluyor.