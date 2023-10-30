Tekvando Karışık Milli Takımı bronz madalya kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 2023 Dünya Dövüş Oyunları'nda, Türkiye'yi temsilen Tekvando Karışık Milli Takımı mücadele etti. İkra Kayır, Hürü Gökçe Gögebakan, Işıl Zafer, Yiğithan Kılıç, Ömer Furkan Körpe ve İsmail Seymen Kazan'dan oluşan takım, grup müsabakalarında Meksika ve Avustralya'yı yenerek grup birincisi olarak yarı finale yükseldi. Genç isimlerden oluşan milli takım yarı finalde şampiyonluğa ulaşan Güney Kore'ye 1 sayı farkla mağlup olurken, üçüncülük maçında Meksika'yı farklı geçerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlıların turnuvada aldığı sonuçlar şöyle:

Grup Aşaması

Türkiye: 75 - Meksika: 73

Türkiye: 147 - Avustralya: 43

Yarı Final

Türkiye: 59 - Güney Kore: 60

3.'lük maçı

Türkiye: 84 - Meksika: 40