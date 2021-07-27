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Spor

Tekvando Milli Takımı, olimpiyat geleneğini bozmadı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı 2 bronz madalya ile tamamlayan Tekvando Milli Takımı, 6 olimpiyatta madalya kazanma geleneğini sürdürdü.

DHA27 Temmuz 2021 Salı 10:12 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 10:12
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4 kadın ve 1 erkek sporcuyla Tokyo 2020'ye katılan millilerde bugün son olarak Nafia Kuş tatamiye çıktı. Kadınlar +67 kiloda mücadele eden Kuş, ilk tur karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti'nden Katherine Rodriguez Peguero'ya altın vuruş sonunda mağlup olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

2000 Sidney, 2004 Atina, 2016 Rio'da 1'er madalya kazanan Türkiye, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2020 Tokyo'da 2 madalya almayı başardı. Milliler, Tokyo 2020'yi Hatice Kübra İlgün ile Hakan Reçber'in kazandığı 2 bronz madalya ile tamamlamış oldu

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