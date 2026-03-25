İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3521
  • EURO
    51,6068
  • ALTIN
    6475.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tekvandoda Türk sporculardan büyük başarı
Spor

Tekvandoda Türk sporculardan büyük başarı

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular toplam 116 madalya kazandı.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 01:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 116 madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvanın ilk gününde gerçekleştirilen poomsae müsabakalarında 44 kategoride Türk sporcular, 36 altın, 34 gümüş, 46 da bronz madalya elde etti.

Yarın para tekvando branşında hem kyorugi hem de poomsae karşılaşmalarıyla devam edecek turnuva, 31 Mart'ta büyükler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.