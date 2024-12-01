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Spor

Tel Aviv maçında sakatlanmıştı! Gabriel Paulista ameliyat oldu

Beşiktaş'ın Maccabi Tel-Aviv ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Gabriel Paulista ameliyat oldu.

DHA1 Aralık 2024 Pazar 16:07 - Güncelleme:
Tel Aviv maçında sakatlanmıştı! Gabriel Paulista ameliyat oldu
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan Gabriel Paulista'nın ameliyat olduğu bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan oyuncumuz Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edilmiştir.

Cerrahi rektus femoris onarımı gerçekleştirilen Paulista'nın rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır.

Gabriel Paulista'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

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