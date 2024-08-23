Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Atletico Madrid'de forma giyen sol bek Javi Galan'ı kiralamak için İspanyol ekibi ile temasa geçti.

TEMASLAR SIKLAŞTI

Relevo'nun haberine göre; Atletico Madrid'de gözden düşen İspanyol sol bek için henüz Galatasaray ile Atletico Madrid arasında bir anlaşma sağlanmadı ancak iki kulüp arasındaki temaslar sıklaşmış durumda.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Öte yanda haberde, Galan'a LaLiga'dan da taliplerin olduğu ifade edilirken, yıldız oyuncunun geleceğine dair henüz bir karar vermediği ancak forma şansı bulamayacağı için Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

7 milyon euro piyasa değeri bulunan 29 yaşındaki Javi Galan, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad formasıyla çıktığı 18 maçta 1 asist kaydetti.