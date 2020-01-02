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Spor

Ergin Ataman: Tempolu hücum etmemiz gerekiyor

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Khimki maçı öncesinde konuştu.

AA02.01.2020  14:04 - Güncelleme: 02.01.2020  14:04

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi açıklamada bulunan Ataman, Khimki'nin şu anda THY Avrupa Ligi'nde en çok sayı atan takım olduğunu hatırlattı.

Özellikle Alexey Shved ve Janis Timma'nın üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olduğunun altını çizen Ataman, "Shved ve Timma'yı iyi durdurmamız gerekiyor. Stefan Jovic'in asistleri ile Devin Booker, Jonas Jerebko, Jeremy Evans ve Anthony Gill pota altında etkili olup, skor buluyorlar. Takım savunmasını üst düzeyde yapıp, tempolu hücum etmemiz gerekiyor. Çünkü Khimki çok tehlikeli bir takım." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyunculardan Alec Peters ise Khimki'nin önemli bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Khimki, çok kaliteli oyuncularıyla sahada iyi işler yapabilen, kapasiteli bir takım. Bu maça çok iyi hazırlanmalıyız ve kazanmak için mücadelede savunmayı elden bırakmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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