Temsilcilerimiz, Avrupa basketboluna damga vuruyor

Türk basketbolunun bu sezon Avrupa'daki yükselişi devam ediyor.

Ülke temsilcileri, 2025-2026 sezonunda kulüpler düzeyinde Avrupa kupalarına damga vurmaya devam ediyor. Türk takımları, organizasyonlarda gösterdikleri performansla hem kadınlarda hem erkeklerde Avrupa kupalarının zirve mücadelesinde öne çıkıyor.

Bu sezon Basketbol Avrupa Ligi, BKT Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gibi önemli organizasyonlarda yoluna devam eden Türk takımları, mücadele ettikleri turnuvalarda şampiyonluğun önemli adayları olarak dikkati çekiyor.

FENERBAHÇE BEKO, AVRUPA LİGİ'NDE LİDER

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon sergilediği istikrarlı performansla liderlik koltuğunda oturmayı sürdürüyor.

Sezon başından beri 32 maçta aldığı 23 galibiyetle zirvede bulunan sarı-lacivertliler, "Dörtlü Final" yolunda en güçlü adaylardan biri olarak dikkati çekiyor. Fenerbahçe Beko, şu anda 33. haftaya lider bir şekilde giriyor.

Anadolu Efes ise 10 galibiyet ile turnuvayı 18. sırada sürdürüyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezon 17 Nisan Cuma günü oynanacak 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

BKT AVRUPA KUPASI'NDA ÜÇ TÜRK TAKIMI YARI FİNALDE

BKT Avrupa Kupası'nda (BKT EuroCup) üç Türk takımı da yarı finale yükseldi.

Bu sezon organizasyonda Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom, adını son dört takım arasına yazdırdı.

Bahçeşehir Koleji, normal sezonda A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Çeyrek finalde ise Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı sahasında 75-72 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Beşiktaş GAİN ise normal sezonda B Grubu'nu lider olarak tamamladı. Siyah-beyazlılar, çeyrek finalde ise İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento'yu iç sahada 77-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Öte yandan Türk Telekom, normal sezonu B Grubu dördüncüsü olarak noktaladı. 8'li final turunda konuk ettiği İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı 98-81 yenerek çeyrek finale yükselen başkent temsilcisi, bu turda da İsrail takımı Hapoel Midtown Jerusalem'i deplasmanda Kyle Allman'ın son saniye üçlüğüyle 91-90 yenerek yarı finale yükseldi.

Bu sonuçlarla birlikte BKT Avrupa Kupası'nda en az bir Türk takımının finalde yer alması kesinleşmiş oldu.

BKT Avrupa Kupası'nda yarı final maç tarihleri şu şekilde:

İLK MAÇLAR

31 Mart Salı:

Beşiktaş GAİN–Bahçeşehir Koleji

Cosea JL Bourg-en-Bresse–Türk Telekom

2. MAÇLAR

3 Nisan Cuma:

Bahçeşehir Koleji–Beşiktaş GAİN

Türk Telekom – Cosea JL Bourg-en-Bresse

3. MAÇLAR (GEREKİRSE)

8 Nisan Çarşamba:

Beşiktaş GAİN – Bahçeşehir Koleji

Cosea JL Bourg-en-Bresse – Türk Telekom

Not: Müsabakaların saatleri sonra belirlenecek

GALATASARAY'DA HEDEF DÖRTLÜ FİNAL

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmayı hedefliyor.

Organizasyonun son 16 turunda Rytas Vilnius (Litvanya), Le Mans Sarthe (Fransa) ve Hapoel Netanel Holon (İsrail) ile I Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, grubu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde İspanya ekibi La Laguna Tenerife ile eşleşen Galatasaray, rakibini geçmesi halinde İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonuna katılacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final maç takvimi şu şekilde:

1 Nisan Çarşamba:

22.00 La Laguna Tenerife–Galatasaray MCT Technic

8 Nisan Çarşamba:

19.00 Galatasaray MCT Technic–La Laguna Tenerife

15 Nisan Çarşamba (Gerekirse):

22.00 La Laguna Tenerife–Galatasaray MCT Technic

KADINLARDA HEDEF AVRUPA'NIN ZİRVESİ

Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde zirveyi hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet, F Grubu'nu en üst sırada tamamlarken, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise E Grubu'nu lider bitirdi. İki ekip, böylece Altılı Final'e katılma hakkı elde etti.

Fenerbahçe Opet yarı final play-in turunda Spar Girona'yı 87-69 ve 65-58'lik skorlarla yendi. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Basket Landes'i ilk maçta 81-72 mağlup etti. İkinci karşılaşmada rakibine 75-70 mağlup olan sarı-kırmızılılar, son maçtan 67-51'lik skorla galip ayrılarak yarı finale yükselmeyi başardı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 6'lı final maç tarihleri şu şekilde:

17 Nisan Cuma:

Galatasaray Çağdaş Faktoring–Basket Landes/Casademont Zaragoza

Fenerbahçe Opet–Spar Girona/ Umana Reyer Venezia

Üçüncülük ve final karşılaşmaları 19 Nisan Pazar günü oynanacak.

ÇİMSA ÇBK MERSİN, KADINLAR AVRUPA KUPASI'NDA FİNALDE

Çimsa ÇBK Mersin, bu sezon Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale çıkma başarısı gösterdi.

Mersin temsilcisi, organizasyonun yarı finalinde Fransa'nın BLMA takımını 70-68 ve 86-60'lık skorlarla yenerek finale yükselmeyi başardı. Çimsa ÇBK Mersin, finalde Yunanistan ekibi Athinaikos Qualco ile karşılaşacak.

Çimsa ÇBK Mersin, eşleşmenin ilk maçında 2 Nisan Perşembe günü TSİ 20.30'da Athinaikos Qualco'ya konuk olacak. Finalin rövanş karşılaşması ise 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Çimsa ÇBK Mersin'in ev sahipliğinde oynanacak.