Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının ardından UEFA sıralamamız güncellendi! Büyük başarı...

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması heyecanı dün gece oynanan maçlarla birlikte sona erdi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıktı. Başakşehir ile Sivasspor ise, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösterdi. Temsilcilerimizin ve diğer takımların maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması güncellendi. Takımlarımızın başarısı inanılmaz bir başarıyı beraberinde getirdi.

BAŞAKŞEHİR LİDER OLARAK TAMAMLADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Başakşehir, Hearts'ı 3-0 devirdi ve liderliğe demir attı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu sonuçla birlikte 13 puan topladı. Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 6 maçın 4'ünde rakiplerine üstünlük kurma başarısı gösterdi. Turuncu-lacivertliler 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

SİVASSPOR, BERABERLİKLE BİRLİKTE GRUPTAN LİDER OLARAK ÇIKTI

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde G Grubu'nda son maçında Slavia Prag deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla birlikte grubunu lider olarak tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Sivasspor grupta oynadığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİ GRUPTAN ÇIKMAYA YETMEDİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 6'ncı haftasında Ferencvaros'u 1-0'lık skorla devirdi. Bordo-mavililer 9 puanla grupta 3'üncü sırada yer aldı. Bordo-mavililer, Monaco ve Ferencvaros'un gerisinde kalarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynama hakkı elde etti.

FENERBAHÇE GRUBUNU NAMAĞLUP LİDER OLARAK TAMAMLADI

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, son maçta Dinamo Kiev'e konuk oldu. Heyecan dolu mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle birlikte sarı-lacivertliler grupta ilk sırada yer aldı. Jorge Jesus'un öğrencileri 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamladı.

GÜNCEL SIRALAMA İSE ŞU ŞEKİLDE;

1- İngiltere 95.284

2- İspanya 84.427

3- Almanya 72.606

4- İtalya 66.354

5- Fransa 54.664

6- Hollanda 52.500

7- Portekiz 50.216

8- İskoçya 35.800

9- Belçika 34.400

10. Avusturya 33,6

11. Sırbistan 31,8

12. Türkiye 31,100

13. İsviçre 29,175

14. Çekya 29,050

15. Norveç 28,750

16. Danimarka 26,625

17. Rusya 26,215

18. Hırvatistan 25,4

19. Yunanistan 25,225