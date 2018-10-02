Temsilcilerimizin Avrupa'da oynayacağı maç saatleri değişti

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek.

Buna göre; Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımlarımız Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisarspor maçlarının saatleri de değişti.

28 Ekim 2018'ten itibaren G.Saray'ın sahne aldığı Şampiyonlar Ligi'nde de saat 19.55'te başlayan maçlar 20.55, 22.00'de başlayan maçlar ise 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de saatler aynı şekilde güncellenecek.

Beşiktaş ve F.Bahçe'nin iki deplasman maçı TSİ 23.00'te başlayacak

29 Kasım'daki Sarpsborg-Beşiktaş ve 13 Aralık'taki Spartak Trnava-Fenerbahçe mücadeleleri saat 23.00'te oynanacak.