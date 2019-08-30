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Temsilcilerimizin maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının grup aşamasındaki fikstürü belli oldu.

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçlarını deplasmanda oynayacak Türk ekiplerinden Beşiktaş Slovakya'nın Slovan Bratislava, Medipol Başakşehir İtalya'nın Roma, Trabzonspor da İspanya'nın Getafe takımına konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupasında mücadele eden Türk takımlarının fikstürü şöyle:

Beşiktaş

K Grubu'nda Portekiz'in Braga, İngiltere'nin Wolverhampton ve Slovakya'nın Slovan Bratislava takımlarıyla eşleşen Beşiktaş'ın maç programı:

19 Eylül Perşembe:

22.00 Slovan Bratislava-Beşiktaş

3 Ekim Perşembe:

19.55 Beşiktaş-Wolverhampton

24 Ekim Perşembe:

19.55 Beşiktaş-Braga

7 Kasım Perşembe:

23.00 Braga-Beşiktaş

28 Kasım Perşembe:

20.55 Beşiktaş-Slovan Bratislava

12 Aralık Perşembe:

23.00 Wolverhampton-Beşiktaş

Medipol Başakşehir

J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger ile eşleşen Medipol Başakşehir'in maç programı:

19 Eylül Perşembe:

22.00 Roma-Medipol Başakşehir

3 Ekim Perşembe:

19.55 Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach

24 Ekim Perşembe:

19.55 Medipol Başakşehir-Wolfsberger

7 Kasım Perşembe:

23.00 Wolfsberger-Medipol Başakşehir

28 Kasım Perşembe:

20.55 Medipol Başakşehir-Roma

12 Aralık Perşembe:

23.00 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir

Trabzonspor

C Grubu'nda İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan Getafe ile eşleşen Trabzonspor'un maç programı:

19 Eylül Perşembe:

19.55 Getafe-Trabzonspor

3 Ekim Perşembe:

22.00 Trabzonspor-Basel

24 Ekim Perşembe:

22.00 Trabzonspor-Krasnodar

7 Kasım Perşembe:

20.55 Krasnodar-Trabzonspor

28 Kasım Perşembe:

18.50 Trabzonspor-Getafe

12 Aralık Perşembe:

20.55 Basel-Trabzonspor

 

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