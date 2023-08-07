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Spor

Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekilecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off'a kalmaları halinde muhtemel rakipleri belli olacak.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapılacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00'te çekilecek.

Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak.

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde;

Hapoel Beer Sheva / Levski

Twente / Riga

Legia Varşova / Austria Wien

Sepsi / Aktobe

Beşiktaş'ın turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri;

Gent / Pogon Szczecin

Aris / Dinamo Kiev

Lille

Viktoria Plzen / Gzira United

Adana Demirspor'un turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri;

Slavia Prag / Dnipro

AZ Alkmaar / Santa Coloma

Olympiacos / Genk

������������Aston Villa

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