Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapılacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00'te çekilecek.
Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde;
Hapoel Beer Sheva / Levski
Twente / Riga
Legia Varşova / Austria Wien
Sepsi / Aktobe
Beşiktaş'ın turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri;
Gent / Pogon Szczecin
Aris / Dinamo Kiev
Lille
Viktoria Plzen / Gzira United
Adana Demirspor'un turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri;
Slavia Prag / Dnipro
AZ Alkmaar / Santa Coloma
Olympiacos / Genk
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