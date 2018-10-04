Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçlar beIN Sports'ta

beIN Sports'tan yapılan açıklamada, "Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları beIN Sports tarafından naklen yayınlanacak." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe'nin D Grubu'nda Slovakya'nın Spartak Trnava takımı ile saat 19.55'te İstanbul'da, Beşiktaş'ın da I Grubu'nda İsveç'in Malmö ekibiyle saat 22.00'de deplasmanda yapacağı karşılaşmaların beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacağı belirtildi.

Akhisarspor'un ise J Grubu'nda Belçika temsilcisi Standard Liege ile deplasmanda saat 22.00'de yapacağı mücadelenin beIN Sports 2 kanalından izlenebileceği kaydedildi.