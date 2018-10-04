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Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçlar beIN Sports'ta

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un gruplarında bu akşam oynayacakları maçlar beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

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beIN Sports'tan yapılan açıklamada, "Akhisarspor, Beşiktaş ve  Fenerbahçe'nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları beIN Sports tarafından  naklen yayınlanacak." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe'nin D Grubu'nda Slovakya'nın Spartak Trnava takımı ile saat  19.55'te İstanbul'da, Beşiktaş'ın da I Grubu'nda İsveç'in Malmö ekibiyle saat  22.00'de deplasmanda yapacağı karşılaşmaların beIN Sports 1 kanalından canlı  yayınlanacağı belirtildi.

Akhisarspor'un ise J Grubu'nda Belçika temsilcisi Standard Liege ile  deplasmanda saat 22.00'de yapacağı mücadelenin beIN Sports 2 kanalından  izlenebileceği kaydedildi.

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