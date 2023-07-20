Temsilcilerimizin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri ve maç takvimleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş, Arnavutluk'un Tiran, Fenerbahçe ise Moldova'nın Zimbru takımıyla eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele edecek Türk kulüplerinin rakiplerinin belirleneceği eşleşmeler sona erdi.

Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum, ilk maçın 1-1 tamamlandığı 1. eleme turunun rövanşında Arnavutluk ekibi Tiran'ı ağırladı.

Tiran, Lushkja'nın 28 ve Deliu'nun 78. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi takım, Kapanadze ile 90. dakikada umutlandı ancak maçı 2-1 kazanmayı başaran Tiran, tur atladı.

Moldova'nın Zimbru takımı ise deplasmanda 1-1 berabere kaldığı San Marino kulübü La Fiorita'yı konuk etti.

Dedechko'nun 35. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan Zimbru, 2. eleme turuna çıktı.

Bu sonuçlarla Tiran, Beşiktaş'ın, Zimbru ise Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'ne katılan bir diğer Türk kulübü Adana Demirspor da kura sonucu Romanya'nın Cluj takımıyla eşleşmişti.





TEMSİLCİLERİMİZİN AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME TURU'NDAKİ MAÇ TAKVİMİ

ADANA DEMİRSPOR

27 Temmuz Perşembe 20.30 | Cluj-Adana Demirspor

3 Ağustos Perşembe 21.00 | Adana Demirspor-Cluj





BEŞİKTAŞ

27 Temmuz Perşembe 21.00 | Beşiktaş-Tirana

3 Ağustos Perşembe 20.00 | Tirana-Beşiktaş





FENERBAHÇE

26 Temmuz Çarşamba 21.00 | Fenerbahçe-Zimbru

1 Ağustos Salı 20.30 | Zimbru-Fenerbahçe