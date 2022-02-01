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Spor

Temsilcisi açıkladı! Galatasaray'dan Gedson Fernandes kararı

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmaya uğraştığı Gedson Fernandes transferi için görüşmelerin durduğu iddia edildi. Gedson Fernandes'in temsilcisi transferin durumunun yarın netleşeceğini belirtti.

1 Şubat 2022 Salı 19:04 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 19:17
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Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da transferi için uzun süredir uğraşılan Gedson Fernandes için kulübü Benfica ile yapılan görüşmelerin durduğu ve transferden vazgeçildiği öne sürüldü. Gedson Fernandes'in temsilcisi Ahmet Bulut, transferin zor olduğunu ifade etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Gedson Fernandes'in temsilcisi Ahmet Bulut, sarı-kırmızılı takım ile Benfica'nın yaptığı görüşmelerin durduğunu belirtirken "Transfer gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Başka bir kulüple görüşüyoruz. Yarın Gedson'un durumu netleşecek." ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılılar uzun süredir 23 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyordu.

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