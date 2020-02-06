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Spor

Teofilo'dan Şenol Güneş'e: Çalıştığım en iyi hocalardan sensin

Trabzonspor'un hayal kırıklığı yaratan golcülerinden Teofilo Gutierrez, Şenol Güneş için konuştu.

06.02.2020  16:23 - Güncelleme: 06.02.2020  16:23

2010-2011 yılları arasında Trabzonspor forması giyen ve hayal kırıklığı bir performans sergileyen Teofilo Gutierrez, Kolombiya'da verdiği röportajda Şenol Güneş'e mesaj yolladı.

Kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörlerden birinin Şenol Güneş olduğunu kaydeden Kolombiyalı golcü, "Şenol Güneş birlikte çalıştığım en iyi teknik adamlardan. Her gün bana tahtada bir şeyler gösterirdi ve tercümana bir şey anlamadığımı söylerdim. Sonrasında Sporting ile Beşiktaş karşı karşıya geldiğinde beni kucakladı ve bana ben ayrıldığımda kriz yaşandığını söyledi. Şenol Güneş'in dışında Marcelo Gallardo, Miguel Russo ve Jorge Jesus da çok iyi teknik direktörlerdi" dedi.

"BEN HİÇ PARA KAZANMADIM"

Kazandığı paranın tümünü eşine ve çocuklarına verdiğini de belirten Teofilo, "Kariyerim boyunca hiç para kazanmadım, hepsi eşimde ve çocuklarımda. Onlar iyi olduğunda ben de sağlıklı hissediyorum. Benim en önemli değerlerim onlar" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan Arjantin Ligi ekiplerinden Racing Club'a transfer olan Teofilo, şu anda 34 yaşında ülkesi takımlarından Junior'da oynuyor.

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