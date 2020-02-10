İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0098
  • EURO
    6,5654
  • ALTIN
    304.338
  • BIST100
    118342
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tepki çeken sözler üzerine açıklama
Spor

Tepki çeken sözler üzerine açıklama

Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, bir radyo programında Trabzonspor için bulunduğu temenninin yanlış anlaşıldığını belirtti.

10.02.2020  21:21 - Güncelleme: 10.02.2020  21:21

Akçay, MKE Ankaragücü Kulübünün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Bugün Radyospor'da yapmış olduğum söylemlerim kamuoyunda yanlış anlaşılmaya neden olmuştur. Yaptığım röportajda, Trabzonspor Kulübü ile ilgili sorulan soruya MKE Ankaragücü Teknik Direktörü olarak değil bir spor adamı olarak yorumda bulundum. Amacım birilerini başarılı ya da başarısız kılmak değil, Anadolu'dan da bir takımın Bursaspor örneğinde olduğu gibi Trabzonspor'un bu yıl şampiyon olabileceğini belirtmekti." ifadelerine yer verdi.

Tek hedefinin MKE Ankaragücü'nü ligde tutabilmek ve sonraki yıllarda daha başarılı yerlere taşımak olduğunu vurgulayan Akçay, şunları da kaydetti:

"Bu nedenle yaptığım açıklamanın yanlış anlaşılmaya mahal bırakacak bir sebebiyet vermemesini kamuoyundan önemle rica ediyor, istemeyerek de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem MKE Ankaragücü camiasından özür diliyorum."

Karne harçlığını Elazığ'daki depremzedelere mektupla gönderdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı
BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

'Türkiye'ye sunacağız'
'Türkiye'ye sunacağız'

'Türkiye'ye sunacağız'

Türk dizilerine fetvalı yasak
Türk dizilerine fetvalı yasak

Türk dizilerine fetvalı yasak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.