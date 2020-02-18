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Spor

Tepki gösterdi antrenmana çıkmadı

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen takımın başında idmana çıkmadığı bildirildi.

18 Şubat 2020 Salı09:42 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:20

Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direkör Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen takımın başında idmana çıkmadı.

Bu konuda farklı yorumlar yapılırken, bir süre sonra olayın perde arkası aralandı.

Sabah Gazetesi'nde Volkan Demir imzalı özel habere göre; Ersun Yanal'ın, Ankaragücü mağlubiyeti nedeniyle oyunculara tepki olarak antrenmana çıkmadığı öğrenildi.

Yanal'ın, daha önceden de bazı yenilgilerin ardından futbolculara tepki gösterip ilk çalışmalarda yer almağı belirtildi. Tecrübeli hoca, pazar günkü derbide takımın başında bulunacak.

Ersun Yanal'ın katılmadığı dünkü antrenmanı takip eden Başkan Ali Koç ile Başkan Vekili Semih Özsoy oyunculara moral verdi.

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