İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2024 Perşembe / 9 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2092
  • EURO
    35,1178
  • ALTIN
    2469.89
  • BIST100
    10172.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tepkiler çığ gibi büyüdü! Kaçan şampiyonluğun faturası Fatih Terim'e kesildi
Spor

Tepkiler çığ gibi büyüdü! Kaçan şampiyonluğun faturası Fatih Terim'e kesildi

Fatih Terim'in başında olduğu Panathinaikos, PAOK ile karşı karşıya geldi. Hayati maçta rakibine 4-1'lik skorla mağlup olan Panathinaikos, bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti. Alınan sonucun ardından taraftarlar tüm tepkilerini Fatih Terim'e yöneltti. İşte detaylar...

16 Mayıs 2024 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Tepkiler çığ gibi büyüdü! Kaçan şampiyonluğun faturası Fatih Terim'e kesildi
ABONE OL

Panathinaikos'un PAOK'a 4-1 yenilerek üst üste 3. yenilgisini alıp şampiyonluğa veda ettiği maçın ardından taraftarların büyük öfkesi vardı.

Panathinaikoslu taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarına büyük tepki gösterdi.

Yunan basınından Sportdog'un derlediği Panathinaikoslular'ın tepkileri şöyle:

* Futbol takımının yok oluşuna şükürler olsun, şimdi basketbola geçiyoruz.

* Çaba yok, mücadele yok, anlamsız top kaptırmalar var.

* Ivan Jovanovic teknik direktördü, Fatih Terim teknik direktör taklidi yapıyor.

* Sadece Bernard'a büyük bir saygı duyuyorum. Başkan, teknik direktör ve Ioannidis dışındaki diğer oyunculara söylenecek söz yok.

* Türk ve onu getiren tarafından aşağılandık. Terim, Real Madrid'i çalıştırdığını sanıyor.

* Dünyada bir ilk. 1. sıradaki takım teknik direktör değiştirip sezonu 4. bitiriyor.

* Emekli olmuş Fatih Terim'i hemen evine gönderin. Son maçları kurtarmak için başka biri gelsin.

* En baştan en sona hepsi utansın. Takım içerisindeki tek karakterli insan Jeremejeff.

* Hala aynı palyaço teknik direktörümüz mü var.

* Utanç! Koca bir yılı ve Ivan Jovanovic'in 2.5 yıllık emeğini çöpe attınız. Takımı bir akrep haline getiren ve her rakibe düşman kesilen bir simyacı ile...

* Teknik direktör değişikliği muhteşem oldu. Hangi sirk size ilham verdi?

"TERİM GÖNDERİLECEK!"

Yunan basınında Sport24, Panathinaikos'un sezon sonunda Fatih Terim ile yollarını kesin olarak ayıracağını duyurdu.

Ayrıca, kısa süre içerisinde yapılacak toplantı sonrası Terim'in son 2 lig maçı ve kupa finaline dahi çıkamayabileceği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.