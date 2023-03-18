Tepkiler çığ gibi! İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye çok ağır fatura

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için sular durulmuyor. Sarı-lacivertlilerde kötü performansıyla eleştirilerin hedefi olan İrfan Can Kahveci'nin faturası ağır oldu. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yıldız oyuncu için söylediği sözler yeniden gündem oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN GALATASARAY İLE YARIŞILMIŞTI

2021'in ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray, İrfan Can Kahveci'nin transferinde karşı karşıya gelmişti. Bu transfer yarışında kazanan sarı-lacivertliler olmuş ve yıldız ismi Başakşehir'den kadrosuna katmıştı.

SAÇ BAŞ YOLDURTUYOR

Ancak İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana inişli çıkışlı performansıyla gündem oldu. Yıldız oyuncu özellikle bu sezon kötü performansıyla taraftarların sık sık tepkisini çekti.

AZİZ YILDIRIM "11 MİLYON EURO" DEMİŞTİ

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye faturası da ağır oldu. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, yıldız oyuncunun transfer edildiği günlerde, "İrfan Can Kahveci için Galatasaray ve Marsilya 4,5 milyon verdi. Biz kaça aldık? 11 milyon avro. Yalanlamasınlar belgeleri koyarım ortaya. Galatasaray'a gitmesin diye alıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 30 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci, toplam 1695 dakika süre aldı. 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistle skora etki edebildi.