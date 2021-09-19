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Spor

Tepkilere sert cevap verdi! Fatih Terim: Ağlayanlar var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçının ardından konuştu. Taraftarın Babel'e tepkisine değinen Terim, 'Babel'e 0-0'da 'yuh' çekmek... Böyle oyuncuları kaybederiz. İçeri morali bozuk gelen var, ağlayan var.'' ifadelerini kullandı.

19 Eylül 2021 Pazar 18:41 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 18:41
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Rotasyon yapmamasının hata olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Rotasyon için çok düşündüm ama demek ki yapmalıymışım. İstikrar için aynı 11'i sürdüm ama olmadı. İlk yarı sonunda Berkan atabilirdi. İkinci yarı değişikliklerle oyunu elimize aldık. Fakat topu içeri atmak lazım, atamayınca beklemediğimiz bir anda golü yedik." dedi.

Yedlin, Babel ve Ömer Bayram'a gösterilen tepkinin yanlış olduğunu belirten teknik adam, "Üzgünüm, Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarımız oyuncuya tepki gösterirse bu işin üstesinden gelemeyiz. Yedlin 2-3 orta açamayabilir, taraftar onu hazırlayacak. Babel'e 0-0'da 'yuh' çekmek... Taraftar beğenmediğini burada belli etmemeli. Maç sonu da tepkiler olmuş, bunlara alışkın değiliz. Böyle oyuncuları kaybederiz. Her vurduğumuz gol olmayacak. Kavgamız belli, hallederiz. Ancak Galatasaray seyircisi bunu yapmamalı. İçeri morali bozuk gelen var, ağlayan var."" ifadelerini kullandı.

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