‘Terim bizim onurumuzdur’

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ile aralarında kriz yaşanmadığını söyledi. Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar’ın babası Ömer Hanedar’ın, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’ndeki cenaze namazına katılan Cengiz şunları söyledi: “Bir bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını, belli şer cephelerinin tabiri caizse lağım farelerinin nasıl saldırdığını gördük.”

SENKRONİZE YÜZME TAKIMI DEĞİLİZ

“Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok. Bizim asla Terim gibi bir derdimiz olmaz. O bizim onurumuz olur, gururumuz olur, başarılarımızın ikonu olur. Biz Fatih hocaya asla müdahale etmeyiz. Onun değerinin futbolcular tarafından da kavranarak sahada ölümüne mücadele eden bir Galatasaray olmasını diliyoruz. Biz senkronize yüzme takımı değiliz. Fikir ayrılıkları olabilir ama bunları çözmek için Fatih hocamla bize 5 dakika yeter.”

SALDIRILARI HUKUKA SEVK ETTİK

“İnsanlar hocamızın ve yönetimin haysiyetine, onuruna saldırıcı ve yalan beyanlar üzerine yorumlar yapmışlar. Tamamını hukuka sevk ettik. Adalet bu yaratılmak istenilen algıyı kıracaktır.” Bu arada Cengiz, “Herkes vazifesini yapacak?” sözü hatırlatılınca da “Ben onu söylerken bile aklımda Emlak Konut, Ziraat Bankası, Denizbank ile yapılacak görüşmeler var. Hocamıza bir şey söylemedim. Buradan mana çıkarmak boşuna gayrettir” dedi.