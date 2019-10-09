21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8268
  • 6,3989
  • 280.819
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

‘Terim bizim onurumuzdur’

Cengiz, “Bizim Terim gibi bir derdimiz olmaz. O bizim onurumuz olur, gururumuz olur, başarılarımızın ikonu olur. Ona müdahale etmeyiz. Aramızda bir sorun çıksa bile 5 dakikada çözeriz” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ile aralarında kriz yaşanmadığını söyledi. Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar’ın babası Ömer Hanedar’ın, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’ndeki cenaze namazına katılan Cengiz şunları söyledi: “Bir bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını, belli şer cephelerinin tabiri caizse lağım farelerinin nasıl saldırdığını gördük.”

SENKRONİZE YÜZME TAKIMI DEĞİLİZ

 “Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok. Bizim asla Terim gibi bir derdimiz olmaz. O bizim onurumuz olur, gururumuz olur, başarılarımızın ikonu olur. Biz Fatih hocaya asla müdahale etmeyiz. Onun değerinin futbolcular tarafından da kavranarak sahada ölümüne mücadele eden bir Galatasaray olmasını diliyoruz. Biz senkronize yüzme takımı değiliz. Fikir ayrılıkları olabilir ama bunları çözmek için Fatih hocamla bize 5 dakika yeter.”

SALDIRILARI HUKUKA SEVK ETTİK

 “İnsanlar hocamızın ve yönetimin haysiyetine, onuruna saldırıcı ve yalan beyanlar üzerine yorumlar yapmışlar. Tamamını hukuka sevk ettik. Adalet bu yaratılmak istenilen algıyı kıracaktır.” Bu arada Cengiz, “Herkes vazifesini yapacak?” sözü hatırlatılınca da “Ben onu söylerken bile aklımda Emlak Konut, Ziraat Bankası, Denizbank ile yapılacak görüşmeler var. Hocamıza bir şey söylemedim. Buradan mana çıkarmak boşuna gayrettir” dedi.

Yolcu uçağı, nükleer başlıklı füzeyi böyle yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

'Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz'

'Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz'

Avrupa'nın göbeğinde korkunç olay! ABD savaş uçağı düştü

Avrupa'nın göbeğinde korkunç olay! ABD savaş uçağı düştü

Milli teknoloji ABD yolcusu! 65 milyon dolarlık satış yapılacak

Milli teknoloji ABD yolcusu! 65 milyon dolarlık satış yapılacak

Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!

Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!

Dehşete düşüren itiraflar! Cesedi parçalara ayırıp...

Dehşete düşüren itiraflar! Cesedi parçalara ayırıp...

Türkiye'den çok sert tepki! Terörist başına fahri hemşehrilik verdiler

Türkiye'den çok sert tepki! Terörist başına fahri hemşehrilik verdiler
 

POPÜLER HABERLER

Haramidere´deki metrobüs kazası kamerada

Haramidere´deki metrobüs kazası kamerada

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA