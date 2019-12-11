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'Terim, Galatasaray’ı şampiyon yapacak'

GALATASARAY’IN Brezilyalı eski yıldızı Felipe Melo bir etkinlik için geldiği İstanbul’da çarpıcı açıklamalar yaptı.

  • Star Spor
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Galatasaray’ın ikinci yarıda toparlanacağını belirten Melo şunları söyledi: “Başımızda Fatih Terim var. Terim’e güveniyoruz.Onunla tekrar şampiyon olacağız. Türkiye ve Galatasaray’ın benim için her zaman farklı bir önemi var. Kalbimde her daim. Türk halkını çok seviyorum. Burası benim evim. Cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda olacağım.”

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