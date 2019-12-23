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Spor

Terim infilak etti

Tecrübeli hoca, 30 dakikalık toplantıda takımı “Bu futbol size yakışmıyor” diye azarlarken, Belhanda’ya “Orta sahayı sana emanet ettiğime pişman oldum”, Babel’e de “Beni hayal kırıklığına uğrattın” diye tepki gösterdi.

Star Spor23.12.2019  00:26 - Güncelleme: 23.12.2019  00:26

SÜPER Lig’de Göztepe’ye yenilerek zirve yarışında 10 puan geriye düşen Galatasaray’da Fatih Terim’in maç bitiminde soyunma odasında futbolcularına sitem ettiği ortaya çıktığı. Tecrübeli teknik adamın 30 dakikalık toplantıda “Bu futbol size yakışıyor mu? Kazanabileceğimiz bir maçta bu kadar gol pozisyonu kaçar mı? Nasıl kaybedersiniz?” dediği öğrenildi.

SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM

Sarı-Kırmızılı takımın çalıştırıcısı daha sonra Belhanda’ya dönerek, “Bu kadar basit kop kaybı nasıl yaparsın? Orta sahayı sana emanet ettim. Ancak beni pişman ettin. Mücadele gücün çok az” diye tepki gösterdi. Terim, Babel’e de “Beni hayal kırıklığına uğrattın. Bu maçta en güvendiğim isimlerden birisi sendin. Artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Net fırsatları harcıyorsun. Çok yazık” diye kızdı.

CENGİZ: BU GİDİŞAT ÇOK KÖTÜ

Öte yandan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak soyunma odasına inip futbolculara moral vermeye çalıştı. Ancak tüm takımın yüzü asıktı. İzmir’den İstanbul’a dönüş ucağında kimsenin ağzını bıçak açmadı. Başkan Mustafa Cengiz’in yöneticilerle yaptığı toplantıda “Bu gidişattan memnun değilim. Hem teknik heyet, hem de futbolcular gerekeni yapıp, acilen bu takımı ayağa kaldırmalı” dediği kaydedildi.

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