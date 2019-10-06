18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Terim Linnes pişmanlığını dile getirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası söylediği sözlerle adeta Martin Linnes pişmanlığını dile getirdi.

  • Sporx
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Deneyimli teknik adam, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Galatasaray maç kaybedecekse savaşarak kaybeder. Böyle lakayıt, vurdumduymaz... Buna ne ben müsaade ederim ne Galatasaray'ın kültürü müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş. Eleştiriler olabilir. İtirazımız yok. Bazı tercihlerimiz mecburiyetten ötürüydü. Benim seçimim öyleydi. Ben de hata yapmış olabilirim, ben de insanım." ifadelerini kullandı.
 
Özellikle, 'Galibiyeti isteyen' oyuncular üzerinde durduğunu belirten Fatih Terim, mecburiyetten ötürü Martin Linnes'in sözleşmesinin askıya alınması kararını vermişti.
 
Galatasaray'da oynadığı süre boyunca profesyonelliği, iş ahlakı ve her maç elinden geleni vermesiyle öne çıkan Martin Linnes'e Fatih Terim'in direktifiyle zam yapılmış ve yeni sözleşme imzalanmıştı.
 
Martin Linnes, Galatasaray'da oynadığı 105 resmi maçta 5 gol atıp 13 asist yaptı.
 
"HER GÜN OCAK AYINI DÜŞÜNÜYORUM"
 
14 yabancı kuralı nedeniyle sözleşmesi ocak ayına kadar dondurulan Martin Linnes, "Beklemediğim bir durumdu. Transferin son gününde bir anda dışarıda kaldım ve herhangi bir kulüp bulamadım. Şu an her günüm ocak ayında neler olacağını düşünmekle geçiyor." dedi.
 
Norveçli yıldız, "Geçen sezon yeni bir kontrat alınca çok iyi sinyaller verilmişti. Bu durum bana çok büyük bir sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Korkutan uyarı: Stoklar tükeniyor

Korkutan uyarı: Stoklar tükeniyor

'ABD destekli yeni bir operasyonun başladığının delilidir'

'ABD destekli yeni bir operasyonun başladığının delilidir'

Ankara'da 2,5 yaşındaki bebeğin feci ölümü! Soruşturma başlatıldı

Ankara'da 2,5 yaşındaki bebeğin feci ölümü! Soruşturma başlatıldı

Metrobüs, metrobüse çarptı: Yaralılar var

Metrobüs, metrobüse çarptı: Yaralılar var

Suriye sınırında hareketlilik! Başkan Erdoğan'ın açıklaması panikletti

Suriye sınırında hareketlilik! Başkan Erdoğan'ın açıklaması panikletti

FETÖ imamı itiraf etti, yeni detaylar ortaya çıktı: ByLock'tan 3 yıl önce...

FETÖ imamı itiraf etti, yeni detaylar ortaya çıktı: ByLock'tan 3 yıl önce...

İnanılmaz olay! Uyuşturucu kaçakçıları geri dönüp polisleri kurtardı

İnanılmaz olay! Uyuşturucu kaçakçıları geri dönüp polisleri kurtardı

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA