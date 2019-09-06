Terim yoksa Aslan var

SÜPER Lig’e Radamel Falcao başta olmak üzere yaptığı dünya çapında transferler ile giren Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’e PFDK tarafından 4 maçlık ceza büyük şok etkisi yaratırken, verilen tarihi cezaların Aslan’ı kamçıladığı ortaya çıktı. 1996’dan bu yana Cim-Bom’da 4’üncü dönem görev yapan 66 yaşındaki teknik adam, PFDK tarafından şu ana kadar toplam 31 kez tribüne gönderildi. Ancak istatistikler Terim’e verilen cezaların Sarı-Kırmızılı takımı daha da motive ettiğini gösteriyor.

CEZALAR TERİM’E KUPALAR CİM-BOM’A

Galatasaray, Fatih Terim’in cezalı olduğu 27 karşılaşmanın 16’sından galibiyetle ayrılırken, 7 beraberlik aldı ve sadece 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Terim, son dönemde en ağır cezaları 2012-2013’te Orduspor ile oynanan maç sonrası 3, Mersin İY karşılaşması sonrası ise 9 karşılaşma ile aldı. Ancak Cim-Bom o sezonu şampiyon olarak kapattı. Sarı-Kırmızılı teknik adam, geçen yıl da Fener derbisi sonrası 10 maç cezaya çarptırıldı. Galatasaray, yine sezonu Başakşehir’in önünde şampiyon olarak tamamladı.