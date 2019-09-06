Terim yoksa Aslan var
Sarı-Kırmızılılar, hocası Fatih Terim’in şu ana kadar tribüne çıktığı 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 7 beraberlik alırken, sadece 4 kez kaybetti. Terim, geçen sezon 10 maç men cezası aldı, Aslan yine şampiyon oldu.
- Star Spor
SÜPER Lig’e Radamel Falcao başta olmak üzere yaptığı dünya çapında transferler ile giren Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’e PFDK tarafından 4 maçlık ceza büyük şok etkisi yaratırken, verilen tarihi cezaların Aslan’ı kamçıladığı ortaya çıktı. 1996’dan bu yana Cim-Bom’da 4’üncü dönem görev yapan 66 yaşındaki teknik adam, PFDK tarafından şu ana kadar toplam 31 kez tribüne gönderildi. Ancak istatistikler Terim’e verilen cezaların Sarı-Kırmızılı takımı daha da motive ettiğini gösteriyor.
CEZALAR TERİM’E KUPALAR CİM-BOM’A
Galatasaray, Fatih Terim’in cezalı olduğu 27 karşılaşmanın 16’sından galibiyetle ayrılırken, 7 beraberlik aldı ve sadece 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Terim, son dönemde en ağır cezaları 2012-2013’te Orduspor ile oynanan maç sonrası 3, Mersin İY karşılaşması sonrası ise 9 karşılaşma ile aldı. Ancak Cim-Bom o sezonu şampiyon olarak kapattı. Sarı-Kırmızılı teknik adam, geçen yıl da Fener derbisi sonrası 10 maç cezaya çarptırıldı. Galatasaray, yine sezonu Başakşehir’in önünde şampiyon olarak tamamladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.