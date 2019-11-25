Terim’den Arda’ya yeşil ışık

ARDA Turan Galatasaray’a mı dönüyor? Başakşehir’de forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun, 2016 Avrupa Şampiyonası sırasında A Milli Takım’da yaşanan prim krizi yüzünden arasının açık olduğu Fatih Terim’in elini öpüp aradaki buzları eritmesi yuvaya döneceği dedikodularına yol açmıştı. Arda, el öpme konusunu “Anlık bir olaydı, Fatih hocayı görünce gittim ve elini öptüm” derken, Fatih Terim’in “Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. O eski Arda’yı görür gibi oldu. Çok duygulandım. Bu Arda, adamın gönlüne de girer, kalbine de” demesi G.Saray’a transferine onay verdiği şeklinde değerlendiriliyor